Thesocialpost.it - “Continuo a piangere, mi si stringe il cuore”. Bianca Balti, cosa succede dopo Sanremo

Leggi su Thesocialpost.it

Una delle protagoniste assolute del Festival di, capace di emozionare gli italiani come nessun altro durante l’edizione 2025. La modellaha preso parte alla kermesse musicale più seguita nel Bel Paese per divertirsi, spiegando di non voler parlare della sua malattia, ma neanche di nasconderla.ha un tumore e ha da poco concluso un lungo ciclo di chemioterapia: «Io non vengo a fare la malata di cancro. Sono una professionista, vengo in qualità di top model e a fare competizione con Cristiano Malgioglio. Ovunque ci giriamo vediamo dolore e non che non ci sia stato in questi mesi, voglio essere una celebrazione della vita e voglio essere così» e lo è stata, una vera e propria festa alla vita.Leggi anche: Finisce con l’auto nel fossato e resta bloccata per ore: il dramma in Italia, un destino terribileLa top model è tornata sul palco anche nel corso dell’ultima serata per consegnare il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, vinto da Brunori Sas e il Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento musicale, vinto da Simone Cristicchi.