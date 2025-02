Spazionapoli.it - Conte, un dato lo allarma sul Napoli: è una delle chiavi per lo scudetto

Ultimissime Calcio– Antoniosarebbe insoddisfatto eto per uno specificolegato agli azzurri: potrebbe essere decisivo per loTra le ultimissime calcio, un focus dedicato a unche non starebbe facendo per nulla sorridere Antonio. I partenopei sono reduci dal pareggio per 2-2 in casa della Lazio, il terzo consecutivo dopo quelli contro Roma e Udinese. La squadra ha raccolto solamente 3 punti in altrettante uscite, sperperando un potenziale allungo sull’Inter, uscita sconfitta a Firenze e contro la Juventus allo Stadium.Ilresta a +2 in classifica, un distacco minimo, ma ancora fondamentale a 2 settimane dallo scontro diretto del Maradona, che potrebbe indirizzare il campionato. Gli azzurri hanno la chance di potersi portare addirittura a +5, ma servirà battere prima il Como, reduce da un successo pesantissimo per 2-0 in casa della Fiorentina.