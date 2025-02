Spazionapoli.it - Conte può sorridere, una doppia bella notizia per il Napoli: l’ultima ora inaspettata

Notizie Calcio– Antoniopuò tornare a, si prospettano due belle notizie per gli azzurri: arrivaoraPer le notizie calcioapriamo la giornata con alcune ultime novità che arrivano direttamente da Castel Volturno. Gli azzurri, oggi, riposeranno ancora e torneranno ad allenarsi solamente domani in vista della partita in casa del Como. Sarà una trasferta estremamente ostica quella che i partenopei dovranno affrontare domenica prossima nel lunch match della 26a giornata di Serie A.La squadra di Fabregas è reduce da un pesantissimo 2-0 in casa della Fiorentina che ha lasciato tutti sorpresi. Il talento di Diao e Nico Paz continua a incantare il nostro campionato e ildovrà stare molto attento. La condizione fisica dei giocatori dinon è delle migliori e il palleggio di qualità del Como potrà creare non pochi pericoli e grattacapi al mister leccese.