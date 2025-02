Liberoquotidiano.it - Conte: "Patrimoniale sui super ricchi a livello globale o in Ue"

(Agenzia Vista) Melfi, 17 febbraio 2025 "Unaper le grandi ricchezze? "Non c'è dubbio che occorra un sistema più equo per quanto riguarda la tassazione. Dobbiamo stare attenti, perché si tratta di una ricchezza che in qualsiasi momento può trasferirsi in ambienti, in ordinamenti nazionali più convenienti. Ecco perché va fatta ao quantomeno europeo. E' un problema non solo di equità fiscale ma di qualità della democrazia". Lo dice Giuseppe. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev