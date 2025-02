Ilfattoquotidiano.it - Conte lancia la piazza contro il governo: “Economia ferma, stanchi delle prese in giro”. Schlein: “Ci siamo, organizziamola insieme”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Giuseppechiama, Ellyrisponde. I leader dei due maggiori partiti del centrosinistra si sfidano a distanza su una suggestione: convocare una manifestazione dii fallimenti delsue salari. Are l’idea è il presidente 5 stelle in un’intervista alla Stampa: “È ora di chiamare i cittadini a una grande mobilitazioneil racconto menzognero, a reti unificate, secondo cui l’sta andando bene”. Mentre invece “è peggio del virus: 23 mesi di calo della produzione industriale scesa ai numeri dell’era Covid, zero virgola di crescita, sofferenzaimsul caro bollette”, attacca. “Staremo con tutti coloro che si sono stancatiine pensano che aumentare le pensioni minime di 1,80 euro sia un affronto, che lasciare 5,7 milioni di italiani in povertà aumentando gli stipendi ai ministri sia vergognoso, che difendere banche e poteri forti abbandonando gli imprenditori che tirano la carretta sia vigliacco”.