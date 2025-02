Lanotiziagiornale.it - Conte in piazza contro il governo e Schlein si accoda subito

Giuseppechiama la mobilitazione disu economia e salari ed Ellyva a rimorchio. Il Pd è pronto a sostenere la manifestazione annunciata dal leader del Movimento 5 Stelle, così come Alleanza Verdi-Sinistra. Ma, va sottolineato, l’appello alladinon è stato realmente aperto agli altri partiti, anche se sembrano già in molti a volersire.La prima, appunto, è la segreteria del Pd, Elly. Che risponde immediatamente alla chiamata – rivolta ai cittadini – dei 5 Stelle. L’obiettivo è una manifestazione dii fallimenti delsui temi economici e sulla questione salari.La proposta diper una mobilitazione su economia e salarilancia la sua iniziativa in un’intervista a la Stampa, spiegando che “è ora di chiamare i cittadini a una grande mobilitazioneil racconto menzognero, a reti unificate, secondo cui l’economia sta andando bene”.