Conte al Milan spunta la verità | c’entra una lite

Reduce da una vittoria di misura contro il Verona, ildi Sergio Conceicao non sta avendo grande fortuna in Champions League. Il futuro del tecnico è stato messo in discussione e l’ombra dialeggia sulle sue spalle.Ci ha pensato Santiago Gimenez a risolvere la partita contro gli scaligeri, portando i 3 punti in una gara difficile che si è sbloccata solo al 75? grazie un assist di Leao. L’ultima sconfitta di Sergio Conceicao in campionato risale al 18 gennaio, quando la Juventus di Motta ebbe la meglio sui rossoneri per 2-0. Tuttavia l’operato del portoghese è finito subito sotto esame e il principale motivo risiede nel difficile cammino in Champions League, competizione nella quale la dirigenza ha riposto grandi aspettative a inizio stagione.Subentrare a un allenatore a campionato in corso non è mai facile, ma le sconfitte contro Dinamo Zagabria e Feyenoord hanno sollevato più di un punto interrogativo.