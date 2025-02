Lanazione.it - Conor McGregor a Firenze. Il discusso campione a spasso per la città, fan impazziti

Leggi su Lanazione.it

, 17 febbraio 2025 – La solita camminata spavalda a petto in fuori, le guardie del corpo ad aprire il passaggio, i fan in delirio in piazza della Repubblica., ilirlandese di Mma, non è certo uno che passa inosservato. Il fighter era presente ieri aper presentare il primo evento italiano della Bare Knucke Fighintg Championship, evento che si terrà il prossimo 26 aprile. Ospite d’onore alla conferenza stampa di presentazione, ad attenderlo all’uscita dell’Hotel Savoy in piazza della Repubblica c’erano centinaia di fan scatenati. Video, foto e tentativi di selfie, ma il, ovviamente, era inavvicinabile. Nonostante questo,non si è sottratto all’abbraccio (ideale) dei fan.nelle arti marziali miste, ha fatto spesso parlare di sé anche fuori dal ring.