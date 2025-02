Quifinanza.it - Congedo parentale, con un secondo lavoro scatta il licenziamento

La giurisprudenza della Cassazione traccia l’orientamento da seguire in innumerevoli casi pratici, che vanno dalle questioni condominiali, alle controversie legate a separazione e divorzio, come pure ai rapporti di. In riferimento a questi ultimi, una recente sentenza dei giudici di piazza Cavour. la n. 2618 del 4 febbraio scorso, merita di essere conosciuta, perché indica ai lavoratori quali sono i rischi derivanti da un utilizzo troppo disinvolto dell’istituto del.Infatti, se l’azienda scopre che il periodo diè sfruttato per finalità non consone a quelle per cui il legislatore ha introdotto tale istituto, il pericolo concreto è quello di ricevere il benservito dal datore di, con undisciplinare. Vediamo in sintesi la vicenda e quali suggerimenti sono contenuti nella sentenza, per non rischiare di perdere il posto.