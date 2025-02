Liberoquotidiano.it - Confprofessioni, senza i medici di famiglia “salta” l'assistenza sanitaria territoriale

Leggi su Liberoquotidiano.it

esprime forte preoccupazione per le proposte legislative che mirano a ridefinire il ruolo deidie dei pediatri di libera scelta, trasformandoli in dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. “La nostra posizione è chiara: riteniamo che una riforma di questo tipo non risolverebbe i problemi attuali, ma anzi priverebbe i cittadini della figura fiduciaria del medico di, una precentrale per la salute”. Lo ha affermato Marco Natali, presidente nazionale di, durante la tavola rotonda dal titolo “di: risorsa o ostacolo?”. Secondo Natali, le ripercussioni di una simile riforma sarebbero gravissime. “Concentrare iin 1.350 Case della Comunità, prevalentemente situate nei comuni più grandi, significa lasciarecapillare migliaia di centri minori.