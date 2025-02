Internews24.com - Conferenza stampa Mkhitaryan post Juve Inter: «Sconfitta che ci fa male! Scudetto? L’obiettivo non cambia…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «che ci fanon cambia.» Le parole del centrocampista nerazzurroHenrikvenuto indopo, valida per la 25ª giornata di Serie A 2024/25.COME COMMENTARE QUESTA– «che ci fa. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato le occasioni e lo abbiamo pagato. Nella ripresa abbiamo concesso un po’ troppo ma il calcio è così».DIFFICOLTA’ CON LE BIG – «È una cosa difficile da rispondere, anche noi non riusciamo a spiegarlo. Quest’anno facciamo fatica con le grandi squadra ma non molliamo, lavoriamo per vincere le partite che ci aspettano».AGGETTIVO INGIOCABILI – «Lo riuserò sempre perché ho fiducia nei compagni e nel modo in cui giochiamo.