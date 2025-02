Internews24.com - Conferenza stampa Inzaghi post Juve Inter: «Sconfitta che fa male, dobbiamo cambiare marcia e non pensare di essere i più forti! Sui cambi rispondo così»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo larimediata in campionatoLadi Simoneal termine di, match del 25° turno di Serie A.DIFFERENZE TRA PRIMO E SECONDO TEMPO – «Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, di coraggio, distanze e tecnica senza però concretizzare. Nel secondo non abbiamo approcciato come il primo, poi nel momento in cui eravamo tornati a giocare c’è stato il gol di Conceicao che ha sato gli equilibri della partita.che fa, diversa da quella di Firenze: abbiamo perso le ultime due trasferte, se vogliamo arrivare dove vogliamoe nondii più».PROBLEMI CONTRO LE BIG – «il nostro percorso negli scontri diretti, è un dato di fatto, è un qualcosa che va analizzato.