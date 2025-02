Lanazione.it - Confcommercio e Studio Mattonai lanciano "Safeguarder" per la sicurezza nello sport

Pisa, 17 febbraio 2025 – La nuova normativa, che sta comportando importanti novità per le societàive in tutta Italia, prevede l'obbligo di dotarsi della figura del, responsabile della tutela delle persone più vulnerabili nel settoreivo. L'associazioneiva può individuare comeun professionista con una formazione pregressa adeguata, oppure designare un esponente interno alla società, il quale dovrà ricevere una preparazione specifica per svolgere un ruolo di tale delicatezza. Per questoPisa eLivorno, in collaborazione con lodi Bientina, realtà d'eccellenza specializzata nel settoreivo,il corso di formazione “”, un percorso specificamente dedicato alladegli atleti e alla salvaguardia dell'integrità: “Siamo di fronte a un progetto formativo che pone al centro ladegli atleti, offrendo competenze fondamentali per affrontare con consapevolezza e preparazione le sfide legate alla propria disciplina.