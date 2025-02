Bergamonews.it - Confcommercio Bergamo, convenzioni in ogni ambito per i soci

Leggi su Bergamonews.it

Leper iabbracciano diversi ambiti, a partire da quello assicurativo, con partner come Generali e Vittoria Assicurazioni per la tutela dell’attività e della persona e ARAG per quella legale dell’impresa.Nel settore della mobilità, sconti interessanti per acquisto, leasing e noleggio di veicoli (Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Peugeot, Citroën, Opel, DS e Piaggio) oltre a vantaggi esclusivi per autonoleggio (Europcar, Avis, Hertz, Ayvens, Budget, Drivalia, Maggiore, Moveo e Tinoleggio).Il settore finanziario prevede condizioni agevolate su POS e finanziamenti in collaborazione con UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banca Sella, oltre a sistemi di pagamento innovativi come SumUp, Nexi, Moneynet, Tinaba, Cofidis eCard, sviluppata con Deutsche Bank.