Ilrestodelcarlino.it - Concorso ordinario Pnrr per docenti da rifare in Emilia Romagna e Marche

Ancona, 17 febbraio 2025 - "Violazione dell'anonimato nell'espletamento della prova pratica": dailperdi laboratorio nelle scuole secondarie delle regioni Abruzzo,, Puglia e Umbria. A stabilirlo è stato il Tar di Ancona che ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di concorrenti difesi dall'avvocato Gaetano Liberoti. Decisione del Tar di Ancona Ora in esecuzione della sentenza, il Ministero dell'Istruzione dovràla prova pratica a tutti i candidati e, successivamente, ripetere le prove orali e approvare una nuova graduatoria di vincitori, con effetto dal prossimo anno scolastico. Ilsi è svolto a maggio 2024 a Porto Sant'Elpidio. Accogliendo il ricorso, il Tribunale amministrativo ha rilevato la violazione dell'anonimato nell'espletamento della prova pratica, in quanto ai candidati era stato chiesto di apporre il proprio nome e cognome sui fogli utilizzati per la soluzione dei quesiti.