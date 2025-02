Concorso docenti PNRR 2 | tutto sulla PROVA SCRITTA Istruzioni e documenti da portare

Leggi su Orizzontescuola.it

Bando: il secondo previsto per la fase transitoria,conclusa il 31 Dicembre 2024 è stato pubblicato l'11 dicembre sia per infanzia primaria che secondaria. Riguarda sia i posti comuni che sostegno. L'obiettivo è raggiungere quota 70 milaassunti entro il 2026. Domanda presentata entro il 30 dicembre 2024, quali prove si dovranno affrontare, come si forma la graduatoria. L'articolo2:da