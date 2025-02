.com - Concerto Rock Pistoia: My Tin Apple e Will On Earth al Santomato Live Club!

Leggi su .com

Se sei un amante della musicadal vivo, non puoi perdere questoche si terrà il 21 marzo 2025 al! Due delle band emergenti più promettenti della scena italiana, i My Tine iOn, si esibiranno per una serata imperdibile all’insegna delalternativo e delle atmosfere fantasy.IndiceUna Serata trae Fantasy con i My TinOn: Energia e Potenza delAnglo-AmericanoCena e Musica dal Vivo alDettagli dell’EventoUna Serata trae Fantasy con i My TinLa serata prenderà il via con le sonorità dark e cinematografiche dei My Tin, una delle band che renderà questoun’esperienza unica. Il gruppo fonde suggestioni musicali e teatrali ispirate all’universo di Tim Burton.