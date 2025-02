Juventusnews24.com - Conceicao stende l’Inter: il gol da tre punti e non solo, c’è davvero tanto di più nel suo derby d’Italia. I numeri

Leggi su Juventusnews24.com

di Luca Fioretti: il gol da tree non, c’èdi più nel suo. Idell’esterno offensivo portogheseÈ stata senza ombra di dubbio la serata di Francisco. Il portoghese, tornato titolare dopo che nelle ultime tre era sempre partito dalla panchina, ha deciso il big match dell’Allianz Stadium con un chirurgico rasoterra con cui non ha lasciato scampo alla retroguardia dele a Sommer. Un colpo da biliardo che vale trepreziosissimi per una Juventus che continua a risalire partita dopo partita ora con una discreta velocità la classifica.Dicevamo però di. È stata la sua notte e non solper la rete realizzata, pur pesantissima. 81 minuti di corsa, strappi e sacrificio ripagati da 1 gol nei 3 tiri effettuati verso la porta dei nerazzurri, ma è praticamente impossibile non citare i 44 tocchi del pallone e il 79% di passaggi precisi.