Ilrestodelcarlino.it - Conad, disastro a Cantù. Così salvarsi diventa dura

CAMPI REALI0 CAMPI REALI: Cottarelli ne, Caletti ne, Butti (L), Tiozzo 20, Cormio, Martinelli, Bragatto 7, Quagliozzi ne, Galliani 8, Candeli 5, Marzorati ne, Novello 17, Bacco ne. All. Mattiroli.TRICOLORE REGGIO EMILIA: Zecca (L) ne, Signorini ne, Gottardo 6, Porro, Partenio, Guerrini 6, De Angelis (L), Barone, Bonola 4, Gasparini 13, Alberghini ne, Suraci 16, Sighinolfi 11. All. Fanuli. Arbitri: Armandola e Jacobacci. Parziali: 25-20, 25-22, 26-24.(19) in Brianza. Il 3-0 maturato a Casnate con(27), suona infatti da condanna per il sestetto cittadino che, fallendo un importante crocevia salvezza, si allontana dalla terzultima piazza: Porto Viro, sconfitto 3-2 in rimonta da Macerata in un’altra sfida "calda", è ora a 5 lunghezze, mentre i marchegiani sono a +6.