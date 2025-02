Ilrestodelcarlino.it - Con un furgone rubato fugge dai carabinieri ma va a sbattere

Guidava unquando ha sbandato ed ha sbattutto contro un albero. Sono idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena a segnalare il 23enne tunisino che transitava su unin via Emilia Est. All’alt degli agenti il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato con il chiaro intento di dileguarsi. Durante la fuga ha però perso il controllo del mezzo ed è andato acontro un albero. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite. Ilsul quale viaggiava è invece risultato essere oggetto di furto, denunciato a Sassuolo nella mattinata del 14 febbraio. L’uomo è stato indagato per i reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale.