Con chi si allenerà Sinner durante la sospensione? Si fa largo un nome, smentita su Nadal

“Secondo i termini dell’accordo, il sig.sconterà il suo periodo di ineleggibilità dal 9 febbraio 2025 fino alle 23:59 del 4 maggio 2025 (inclusi quattro giorni già scontati dall’atletalaprovvisoria). In base all’Articolo 10.14.2 del Codice, il sig.potrà riprendere ufficialmente l’attività di allenamento dal 13 aprile 2025”. Sono questi i termini del famoso accorto tra Jannike la WADA in merito alla vicenda “Clostebol”. Tre mesi di lontananza dal massimo circuito internazionale che dovranno essere gestiti, considerando anche alcune limitazioni specifiche.Jannik potrà allenarsi, prima della scadenza indicata (13 aprile), solo in strutture private e chiuse al pubblico. Sono esclusi circoli e presenze in esibizioni e nelle vesti di spettatore. L’azzurro potrà palleggiare contro un muro o con partner privi di tesseramento (ex professionisti), senza coach e preparatori.