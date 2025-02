Ilgiorno.it - Comuni, torna l’austerity dell’Europa: alla Lombardia un conto da 291 milioni di euro e tre anni di risparmi obbligatori per tutti i 1.500 enti locali

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 febbraio 2025 – L’Italia è un Repubblica fondata sui sindaci, chiamati a fare da parafulmine di fronte a qualsiasi problema. Non gli tocca occuparsi solo di buche nelle strade e raccolta dei rifiuti, sono responsabili anche se io le città che amministrano non sono sicuri, per non parlare del welfare che provano ancora a garantire nonostante i bilanci ridotti all’osso. Quest’anno riuscire a farlo sarà ancor più difficile perché il Governo ha deciso di introdurre un ‘contributofinanza pubblica’ che è una sorta di spending review pensata per glie applicata direttamentefonte. Tecnicamente non si tratta di un taglio di fondi, ma dell’obbligo per i sindaci di accantonare risorse che solo dall’anno successivo si potranno utilizzare per investimoppure per ridurre il disavanzo.