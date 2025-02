Internews24.com - Compleanno Adriano, il messaggio d’auguri dell’Inter per i suoi 43 anni – FOTO

di Redazione, ilper i43. La nota ufficiale del clubGiornata speciale per l’ex attaccante dell‘Inter,, che oggi compie 43. Il club ha voluto omaggiare cosi l’imperatore nella sua giornata speciale. Buon! ??#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) February 17, 2025 Oggicompie 43. Il calcio per l’Imperatore è stato anche sinonimo di futuro e di speranza. Nella punizione segnata a pochi giorni dal suo arrivo all’Inter al Bernabeu, il gol con cui si è presentato ai tifosi nerazzurri e al mondo, c’è quella stessa natura di quel sinistro potentissimo allenato fin da bambino, distruggendo porte e non solo, una forza e una determinazione che convinsero la sua famiglia ad iscriverlo nella scuola calcio del Flamengo e coltivato anche per ripagare tutti i loro sacrifici.