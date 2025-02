Ilgiorno.it - Como, in arrivo la prima comunità sperimentale per minorenni in esecuzione penale

, 17 febbraio 2025 – Unasocio-rieducativa per minori ino in misura cautelare, che potrà ospitare fino a 12 ragazzi. Sarà inaugurata a nelle prossime settimane a, grazie alla collaborazione tra Dipartimento di Giustizia Minorile e didel Ministero della Giustizia e Regione Lombardia. Lastruttura lombarda è stata inaugurata a Casteggio, in provincia di Pavia, e sarà seguita a breve dae Brescia, riservata ao giovani adulti, con polidipendenze o problematiche comportamentali. Nelle strutture, ad alta integrazione sanitaria, sarà possibile coniugare le esigenze educative con quelle di giustizia e di salute. L'iniziativa risponde alla necessità di accogliere minori provenienti dal circuito della giustizia minorile e fare fronte alla carenza di strutture idonee, che non permette ad alcuni ragazzi sottoposti e misure cautelari, di ricevere un'adeguata presa in carico e spesso li costringe a rimanere in strutture della giustizia minorile.