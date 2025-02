Ilgiorno.it - Como, avvocato radiato dall’albo raggira una cliente: “Non vediamoci in studio, meglio al fast food”

– Due anni fa, era stato condannato per esercizio abusivo della professione di, per aver nascosto a unadi essere statodegli avvocati fin dal 2001. L’uomo, 72 anni domiciliato a Milano, aveva continuato a esercitare la professione, arrivando ad assistere unain un contenzioso davanti alla Commissione tributaria di, dal 2013 al 2017. L’aveva incontrata più volte all’interno di un McDonald’s, dicendo di voler agevolarla e non costringerla a inoltrarsi nel traffico milanese. Ma poi laaveva scoperto l’inganno, e lo aveva denunciato: in primo grado, confermato in Appello lo scorso anno, l’uomo aveva rimediato una sanzione di 800 euro e 23mila euro di risarcimento alla. Ma il sedicenteè voluto arrivare fino in Cassazione, sostenendo che i giudici avevano prestato ascolto solo alla versione della parte offesa, e che lui non aveva mai fatto firmare alla donna documenti ufficiali.