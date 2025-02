Lanazione.it - Commercialisti, Tiezzi lancia l’allarme “Indispensabile nuova rottamazione in dieci anni”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 febbraio 2025 – “La proposta di unaa cui ha dato il via libera il Ministro dell’Economia Giorgetti, mi trova assolutamente d’accordo.” - afferma il presidente dei Dottoried Esperti Contabili di Arezzo Roberto. “La ripresa di molti settori dell’economia nazionale, in particolare nella nostra provincia del comparto della moda, passa necessariamente anche per unapace fiscale”, sottolinea il presidente di Arezzo che prosegue evidenziano come “l’allungamento dei termini di pagamento dei debiti tributari previsto nella, potrebbe consentire alle imprese italiane la creazione della liquiditàper tentare di uscire dalla crisi in cui sono piombate. Per ultimo, ma non meno importante, si creerebbero i presupposti per lo Stato, di stralciare i crediti tributari deteriorati a fronte di entrate, che seppur di modesta entità, sarebbero certe.