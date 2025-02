Notizie.com - Come sta Shakira dopo il malore, le condizioni della cantante ricoverata in ospedale: “Sono molto triste”

Nelle ultime ore si è tornati a parlare dia causa di unche l’ha portata a saltare un concerto per essereinstail, lein: “” (ANSA) Notizie.comMasta la? Qualile sue? L’annuncio ai fan è arrivato direttamente dall’artista che su X ha specificato: “Mi dispiace informarvi chedovuta andare al pronto soccorso per un problema addominale e attualmentein”. Parole che hanno fatto immediatamente il giro del web creando fermo stupore.L’artista si sarebbe dovuta esibire domenica sera a Lima per due tappe, attesissime, del suo tour latinoamericano. Conoscendo la sua professionalità il pubblico ha dimostrato subito grande preoccupazione, consapevole che l’artista non avrebbe mai saltato un evento così importante tanto più nel suo paese d’origine.