Come si ottiene il marchio IGP | significa procedura esempi

IlIGP è una certificazione di qualità riconosciuta dall’Unione Europea, assegnata a prodotti agricoli e alimentari che possiedono caratteristiche specifiche legate alla loro origine geografica.Per ottenerla, è necessario rispettare determinate condizioni. Vediamo nel dettaglio quali.Cosa vuol dire ilIGPIlto delIGP corrisponde all’acronimo di “Indicazione Geografica Protetta”, vale per i prodotti alimentari, prodotti agricoli e vini e garantisce che almeno una fase della produzione, trasformazione o lavorazione di un determinato prodotto avviene in una specifica area geografica, conferendogli caratteristiche uniche.A differenza delDOP, non è necessario in questo caso che tutte le fasi della produzione si svolgano nella zona di riferimento: infatti basta che almeno una parte del processo sia rintracciabile geograficamente.