Notizie.com - Come funzionano i crediti d’imposta 5.0, le novità dalla Legge di Bilancio 2025: bonus e incentivi dalla Zes Unica

Leggi su Notizie.com

“Leintrodotte mirano a facilitare l’accesso aglie a rendere più vantaggiosi gli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità”.5.0, lediZes(CANVA FOTO) – Notizie.comA parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Claudia Bonetto, strategy manager di Più Sviluppo, esperta di sviluppo e trasformazioni aziendali verso il digitale. Con Bonetto abbiamo fatto il punto della situazione sulladi. Quest’ultima ha di fatto semplificato l’accesso ai5.0, ora cumulabili con altri, tra cui la Zes.“La principale semplificazione – ci ha spiegato la strategy manager – riguarda la cumulabilità del creditoTransizione 5.0 con il credito per investimenti nella Zes