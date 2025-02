Spettacoloitaliano.it - Come finisce Una Separazione: trama e finale spiegazione del film

UnaUnaè un2011 diretto da Asghar Farhadi. Molto apprezzato dalla critica, ilsi è aggiudicato tutti i premi più importanti: Oscar, Golden Globe, César e Donatellomigliorstraniero, nonché Orso d’oro a Berlino.Una? A seguire, la, ile ladel.UnacompletaNader (Peyman Moaadi) e sua moglie Simin (Leila Hatami), iraniani, appartenenti all’alta borghesia, hanno finalmente ottenuto il permesso per l’espatrio. Lasciarsi alle spalle la propria terra, però, non è facile e Nader decide di rinunciare per restare vicino al vecchio padre malato di Alzheimer. Simin non accetta questa decisione, lei vuole partire, dare un futuro migliore a sua figlia Termeh.