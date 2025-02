Ilrestodelcarlino.it - Come difendersi dalle truffe

Martedì alle 14.30 ad Anita di Argenta nella sala civica in piazza Caduti per la Libertà, continuano gli appuntamenti per sensibilizzare contro le. L’iniziativa del Comune di Argenta, nell’ambito della campagna promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara in collaborazione con la Polizia Locale e lo Spi Cgil, ha l’obiettivo di tutelare gli anziani, attraverso un ciclo di appuntamenti di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto dei raggiri. Gli incontri, rivolti a tutta la cittadinanza saranno incentrati sullepiù diffuse. Durante gli incontri, i militari dell’Arma e gli agenti forniranno informazioni utili per riconoscere le situazioni a rischio e offriranno suggerimenti su comportamenti da adottare nel vivere quotidiano per non cadere vittime di, sia in casa sia per strada.