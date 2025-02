Iodonna.it - Come da tradizione, ha guidato il corteo di imbarcazioni lungo il Canal Grande

La Festa sull’acqua ha aperto ufficialmente il Carnevale 2025 di Venezia dedicato a Giacomo Casanova. Questa mattina oltre un centinaio ditradizionali veneziane hanno solcato le acque delcapitanate dalla “Pantegana”, che si è aperta davanti al Ponte di Rialto in un tripudio di colori, incantando gli spettatori che hanno assistito alacqueo dalle rive. Leggi anche › Carnevale a Venezia, via dalla pazza folla tra hotel di lusso e peccati di gola Venezia dà il via al Carnevale 2025, premiate le barche più singolariLa mattinata è poi continuata in Erbaria (mercato di Rialto), dove sono state premiate le tre barche più singolari e meglio addobbate: primo posto alle Api della remiera di Castello, un equipaggio tutto al femminile.