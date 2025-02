Gamberorosso.it - Come cambiano la spesa e la tavola ai tempi del riscaldamento globale

La crisi climatica cambierà le nostre vite innanzituttocrisi alimentare: modificherà cosa mangeremo elo produrremo. Sta già accadendo. Il rapporto tra ile il cibo che mettiamo nel nostro piatto (e nel nostro bicchiere) è un circolo vizioso facile da spiegare, ma complesso da spezzare. I sistemi alimentari causano un terzo delle emissioni di gas serra: gasolio agricolo, metano dagli allevamenti intensivi, l’impatto della produzione di fertilizzanti, il trasporto, la refrigerazione. Per avere un senso delle proporzioni, se il cibo è quasi il 30 per cento delle emissioni, l’intera aviazione è solo il 3 per cento, l’intera Unione Europea solo il 7 per cento. Questi gas fanno aumentare le temperature del pianeta, alterano gli equilibri del clima, causano eventi estremi, siccità, alluvioni che danneggiano e rendono più difficile la stessa produzione di cibo, corresponsabile di questi sconvolgimenti.