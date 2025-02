Donnapop.it - Colpo di scena: Chiara Ferragni riceve 50 rose rosse, ma non dal fidanzato Tronchetti Provera, aria di crisi?

Leggi su Donnapop.it

sembrava aver ritrovato il sorriso al fianco del nuovoGiovanni, ma secondo alcune recenti indiscrezioni la coppia sarebbe già in.Cosa è successo? Proprio di recente sono iniziate a circolare le voci secondo cui l’influencer di Cremona e la nuova dolce metà starebbero attraversando un periodo di maretta. Il motivo avrebbe a che fare con la famiglia di lui che – come sappiamo – non gradisce particolarmente l’avvicinamento del rampollo all’ex moglie di Fedez.Ultimamenteha presenziato a un evento in Spagna e sul red carpet ha parlato dell’amore ritrovato grazie al nuovoGiovanni. Suha detto quanto segue: “Se sono innamorata? Sì, sto frequentando un ragazzo fantastico. Non voglio dire troppo perché stiamo andando con calma, ma lui è davvero una persona speciale”.