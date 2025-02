Ilgiorno.it - Colpo da 50mila euro in gioielleria. Il titolare reagisce e viene picchiato

DORNO (Pavia)Ha reagito d’istinto, forse dubitando che la pistola puntata fosse vera. Si è dovuto arrendere alla violenza dei rapinatori, riusciti a fuggire con un bottino stimato di. IldellaCremona, in via Marconi, era nel retrobottega quando si sono presentati alla porta due uomini, che si sono finti clienti. Erano già passate le 19 di sabato e il negozio avrebbe chiuso poco dopo, ma i finti clienti hanno chiesto di poter cambiare la pila di un orologio, un’operazione di routine per il gioielliere specializzato proprio nella riparazione e manutenzione di orologi. Dietro al bancone c’era la moglie 61enne, che lavora insieme al marito 63enne. Non si sono insospettiti per i cappelli indossati, usuali in questa stagione, ma che avevano in realtà la funzione di nascondere almeno parzialmente i volti nelle riprese delle telecamere in negozio.