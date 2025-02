Cityrumors.it - Colangiocarcinoma: Apic vuole sensibilizzare i medici e fare ricerca

: una neoplasia aggressiva, ma la diagnosi precoce puòla differenza. Scopri l’importanza della prevenzione.Ogni anno, in Italia, circa 3.500 persone ricevono la diagnosi diin fase avanzata, una forma di neoplasia particolarmente aggressiva che rappresenta il 70% dei casi totali, pari a circa 4.971 diagnosi stimate per il 2024 nel nostro Paese. La diagnosi precoce di questa malattia resta un obiettivo fondamentale, poiché solo in fase iniziale è possibile intervenire con successo, garantendo reali possibilità di guarigione. Con il trascorrere del tempo le probabilità calano.: cos’è e come affrontarlo Cityrumors.it foto AnsaIlè difficile da individuare alla nascita, ma l’immunoterapia e le terapie mirate oggi permettono di controllare la malattia, migliorando così la qualità della vita dei pazienti.