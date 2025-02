Sport.quotidiano.net - Coach Benedetto: "Se siamo questi, sarà dura batterci». "Settima vittoria di fila. Ora cambiato marcia»

C’è soddisfazione in casa Adamant per la bellacontro Mantova, che vale l’aggancio al primo posto in classifica vista la contemporanea sconfitta in vetta di Pordenone.analizza il successo dei suoi, arrivati al settimo centro di: "Era un bel test per noi, gli Stings hanno condotto il loro girone per lungo tempo, e solo nelle ultime giornate hanno perso terreno. Sono una squadra intensa che gioca in velocità, noistati bravi a limitare le incursioni di Boudet, mentre potevamo fare meglio su Verri. La squadra è stata brava a reagire all’assenza di Ballabio e pure Marchini non stava benissimo, faccio i complimenti a Santiago perché ha gestito bene il ritmo in cabina di regia.allaconsecutiva, nell’ultimo mese e mezzo abbiamo: se la sconfitta con Pordenone prima di Natale ci è servita a farci maturare, allora col senno di poi la digerisco più facilmente.