CNA Roma lancia il progetto "Brand delle Imprese dei Castelli Romani"

CNA, da sempre punto di riferimento per lee il territorio, presenta un’iniziativa che punta a ridisegnare il futuro deini. Con ildeini”, l’associazione si propone di creare un’identità territoriale forte e riconoscibile, capace di valorizzare il patrimonio economico, culturale e artigianale dell’area, trasformandola in un modello di innovazione e sostenibilità.L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: costruire unche sappia raccontare le eccellenze locali, attrarre investimenti e turismo, e creare un rapporto sinergico con, non più visto come un vicino ingombrante ma come un alleato strategico. Ini, infatti, rappresentano un territorio unico, ricco di tradizione e competenze artigianali, che può offrire un’esperienza complementare alla Capitale, sfruttandone la vicinanza per generare nuove opportunità.