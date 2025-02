Lanazione.it - Club Arezzo strapazza il Volley Arezzo nel Derby

, 17 febbraio 2025 –ilnelAltro successo per i Botoli che si aggiudicano con un netto 3-0 (25-20; 25-11; 25-11) ilconvalevole per la ultima giornata di regular season. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Buon avvio di match per i Botoli guidati da coach Morelli che davanti ad un Maccagnolo sold out si fanno trovare subito pronti, Ricci e compagni grazie a delle buone difese mettono subito 4 punti di vantaggio sui ospiti che giocano un buon primo set ma il divario tecnico tattico è evidente, Pippi spenge a muro un buon Montini e i Botoli si aggiudicano il set per 25-20. Secondo parziale senza storia, i nero amaranto limano qualche errore e per gli ospiti non c è nulla da fare, Rossi e compagni cadono sotto ai colpi di Conti e Nandesi che martellano, il set scivola rapidamente via e si conclude con un attacco di scarpato che fissa il punteggio sul 25-11.