Clayface – James McAvoy potrebbe essere in trattative per interpretare Basil Karlo

Nell’ultima settimana sono circolate notizie contrastanti sul prossimo film di: Deadline ha affermato che Jeff Wadlow è in lizza per la regia, mentre THR ha smentito il potenziale coinvolgimento del regista, aggiungendo che J.A. Bayona ha incontrato i DC Studios per il lavoro.Stando agli ultimi report, però, il regista di Speak No EvilWatkins sarebbe l’unico nome su cui gli addetti ai lavori sono d’accordo e, secondo MTTSH, è ancora il “chiaro favorito e la scelta migliore” per dirigere il progetto.Lo scooper sostiene, inoltre, che la recente voce secondo cuisarebbe in trattativa peril protagonista non è accurata, in quanto il casting non è ancora iniziato.La sceneggiatura di Mike Flanagan è stata completata, ma il regista non è disponibile per la regia a causa dei suoi impegni con la serie televisiva Carrie e il nuovo film sull’Esorcista.