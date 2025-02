Clayface | James McAvoy non è in trattative per interpretare Basil Karlo

Leggi su Cinefilos.it

non è inperCi sono stati alcuni resoconti contrastanti riguardo al prossimo film diche hanno fatto il giro la scorsa settimana, mentre Deadline che afferma che Jeff Wadlow è in lizza per la regia e THR contesta il potenziale coinvolgimento del regista aggiungendo che J.A. Bayona ha incontrato i DC Studios per il lavoro. Il regista di Speak No EvilWatkins è l’unico nome su cui i produttori sono d’accordo e, secondo MTTSH, è ancora il “chiaro favorito e la prima scelta” per dirigere il progetto.Lo scooper afferma anche che la recente voce secondo cuiè inperil protagonista non è accurata, poiché il casting non è ancora iniziato.La sceneggiatura di Mike Flanagan è presumibilmente completa, ma non è disponibile per dirigere a causa dei suoi impegni con una serie TV di Carrie e il nuovo film di Exorcist.