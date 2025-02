Ilrestodelcarlino.it - Clamorosa rimonta dell’Okasa Falconara. Ribalta il TikiTaka e vince 2-3 a 3’’ dallo scadere

FRANCAVILLA: Duda, Soldevilla, De Siena, Bertè, Boutimah, Prenna, Zinni, Ortega, Guidotti, Riccio, Carpineta, Marcelli. All. Chiaravaroli OKASA: Sestari, Martin Cortes, Elpidio, Isa Pereira, Ferrara, Pesaresi, Praticò, Gregori, Balardin, Pirro, Bordacchini, Gaspari. All. Domenichetti Arbitri: Nappo (Ercolano), Cocco (Parma); crono: Rutolo (Chieti) Reti: 9’14’’ Boutimah; 30’44’’ Praticò, 33’14’’ De Siena, 39’33’’ Martin Cortes, 39’57’’ Martin Cortes Note: amm. Isa Pereira, Guidotti; esp. De Siena, Ferrarache, sotto 1-0 nel primo tempo a Pescara,ilFrancavilla e2-3 a tre secondi. Le due reti decisive portano la firma della grande ex di giornata, Martin Cortes. Partita pazza al PalaRigopiano.