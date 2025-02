Anteprima24.it - Città Metropolitana: “Domani scuole di nostra competenza riaprono”

Tempo di lettura: 2 minutiIn seguito agli eventi sismici delle giornate di ieri e di oggi, legati al fenomeno bradisismico che interessa il territorio delledi Pozzuoli, Bacoli e Napoli, ladi Napoli ha provveduto a effettuare, con personale tecnico dell’Area Gestione e Valorizzazione del Patrimonio Scolastico, sopralluoghi sugli istituti scolastici superiori di propria.In particolare, in base alle segnalazioni e alle richieste, sono stati effettuati controlli, nel comune di Pozzuoli, sul Tassinari di via Fasano, il Pitagora di via Tiberio, il Falcone nella sede centrale di viale dell’Europa unita e nella succursale di via Domitiana, sul Pareto di via Annecchino, il Virgilio di via Vecchia San Gennaro, il Petronio nella sede centrale di via Matilde Serao e nella succursale di via San Gennaro Agnano, e sul Majorana di via Alfonso Gatto, mentre a Bacoli oggetto delle verifiche sono state le due sedi del Seneca, la centrale di via Torregaveta e la succursale di via Virgilio.