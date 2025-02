Puntomagazine.it - Città Metropolitana – Casalnuovo, inaugurata dal Sindaco Manfredi la nuova Sala Teatro Pasolini: “Uno spazio moderno per la cultura nell’area Nord”

Il primo cittadino metropolitano: “Investimento di oltre mezzo milione di euro per consentire ai giovani di esprimere la loro creatività e mettere a frutto il proprio talento”.Una vera e propria “Casa dello Spettacolo” nel comune didi Napoli che va a completare l’offerta del Centro Polifunzionale “Pier Paolo”, adibito in parte aconvegni e auditorium e in parte a biblioteca comunale. Una, un centro di aggregazione sociale ele che consentirà, da oggi, ai cittadini, in particolare ai giovani, di cimentarsi – come protagonisti o come spettatori – con la nobile arte della drammaturgia, ma anche della musica e delle altre forme di spettacolo.Ildelladi Napoli, Gaetano, e ildi, Massimo Pelliccia, hanno inaugurato questa mattina, infatti, laall’interno del Polifunzionale di via Fausto Coppi: unocompletamente riqualificato secondo i più moderni standard del settore.