Laspunta.it - Cisterna Lady sugli scudi. Battuto il Brasil Sport Club

Vittoria casalinga per ilche supera ilcon il punteggio finale di 4-0 nella partita interna giocata al Palazzetto dello“San Valentino”, valida per il ventunesimo turno di campionato Serie C calcio a 5 femminile. Tre punti fondamentali per le lupe di mister Stredini, che rafforzano la quarta posizione in classifica rimanendo in solitaria e lasciando le dirette inseguitrici a debita distanza.PRIMO TEMPOPartenza veloce ma non incisiva per le ospiti che nei primi minuti di gioco trovano due azioni d’attacco che le attaccanti delnon concretizzano. Trova il gol Piersimoni che alla prima occasione porta in vantaggio il. L’attaccante pontino viene servita da Capponi, punta D’Amato e con un veloce doppio passo si libera dell’avversaria piazzando la palla nell’angolino destro.