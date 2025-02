Bergamonews.it - Cisl Bergamo, superate ancora le mille vertenze. Citerio: “Recuperati più di 5 milioni di crediti”

. Nel 2024 sono stati oltre 1.500 i lavoratori assistiti dall’Ufficiodelladi, che ha ‘riportato’ nelle tasche di dipendenti alle prese con licenziamenti ingiusti, crisi d’impresa, paghe non corrette o richieste di danni più di 5,3di euro.L’Ufficio ha gestito 1.041(in leggero incremento rispetto all’anno precedente) e 149 procedure di crisi d’impresa, pratiche cresciute di oltre il 40%. In totale i lavoratori assistiti sono stati 1.587. Il recupero delle somme dovute ai lavoratori è cresciuta di oltre il 6% e sulla somma complessiva 2,2riguardano i risarcimenti perindividuali, mentre i restanti 3,1 quelli per fallimenti e procedure concorsuali. In crescita anche il ‘recuperato’ medio per vertenza, 2.142 euro, il 7% in più rispetto al 2023.