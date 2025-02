Thesocialpost.it - Ciro Grillo, il “supertestimone” non si presenta al processo: “Era l’asso nella manica per la difesa”

Colpo di scena nelper violenza sessuale di gruppo in cui sono imputati, figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe, e tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Enrique Bye Obando, considerato un testimone chiave per la, non si èto per la terza volta in aula al tribunale di Tempio Pausania, nonostante la notifica della convocazione.Leggi anche:, il filmato dello stupro in tribunale: “Video sconvolgente”Il teste diserta per la terza voltaIl giovane norvegese di origine nicaraguense, che conosce la studentessa italo-norvegese che ha denunciato i quattro imputati, era stato chiamato a deporre già in due precedenti occasioni. Solo nel dicembre scorso si è avuta conferma dell’avvenuta notifica in Norvegia, dove risiede.