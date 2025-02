Bergamonews.it - Cinque anni dalla pandemia Covid, Marinoni: “Ricordo indelebile, si è persa una generazione”

“Sono di Albino, che è stato uno dei paesi più colpiti. Qui, nel corso delle giornate, morivano tantissime persone. Si èuna, gente che conoscevo da, che avevo curato, assistito e seguito: il loroe lo porterò per sempre con me”. Così il dottor Guido, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, condivide alcuni ricordi del dramma del.Sono trascorsidallo scoppio dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, con i primi casi in Bergamasca diagnosticati a metà febbraio 2020: abbiamo intervistato il dottorchiedendogli quali cambiamenti sono stati effettuati nella sanità nell’ultimo quinquennio.Che cos’è cambiato in questi?Se domani scoppiasse una nuovaavremmo le mascherine, quindi potremmo avere migliaia e migliaia di morti in meno rispetto a quanto è accaduto durante l’emergenza