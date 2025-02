Cinema, Minerva Pictures celebra i 90 di Woody Allen con "Woody90"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 feb. (askanews) – In occasione del novantesimo compleanno di, nel 2025,uno dei cineasti più iconici della storia delcon una selezione esclusiva delle sue opere.ha infatti acquisito una serie di titoli che saranno riproposti nella collection90, una raccolta in arrivo sui canali Rarovideo Channel e The Film Club, disponibili su Amazon Prime Video, thefilmclub.it e TimVision, e, a partire dalla primavera, in sala con rassegne ad hoc.90 ripropone alcune delle pellicole più rappresentative del regista newyorkese, in cui humor dissacrante e riflessioni esistenziali si intrecciano in perfetto equilibrio. Tra travolgenti commedie corali e sottili saggi sulla fragilità umana, la selezione attraversa l’intera gamma espressiva di, dai toni brillanti e leggeri alle atmosfere più malinconiche e filosofiche.