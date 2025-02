Romadailynews.it - Cina: rapporto, potenza di calcolo intelligente manterra’ rapida crescita

Leggi su Romadailynews.it

Ladidellae’ destinata a espandersimente nei prossimi anni, grazie all’aumento della domanda di modelli di grandi dimensioni e di IA generativa, secondo undella societa’ di ricerche di mercato International Data Corporation (IDC) e dell’azienda informatica cinese Inspur Information. Secondo il, il settore dovrebbe crescere a un tasso annuo composto del 46,2% dal 2023 al 2028. Secondo il, la forte domanda e le diverse applicazioni stanno accelerando lo sviluppo dell’infrastruttura informatica cinese per l’IA, che ora si caratterizza per la diversificazione, i modelli orientati ai servizi, le soluzioni specifiche per ogni scenario e le iniziative ecologiche. Tuttavia, le imprese devono affrontare sfide come l’inadeguatezza delle architetture informatiche per l’utilizzo dell’IA su larga scala, i costi elevati delle infrastrutture e l’insufficienza di risorse ad alte prestazioni, mentre l’adozione dell’IA generativa continua a espandersi.